Tatlı yiyelim tatlı konuşalım

3. Sayfa Yemek yazarı, çikolatacı ve pastacı 5 ÜNLÜ İSİMDEN ANNELER GÜNÜ’NE özel tatlılar ve güne enerjik ve dinç başlamak isteyenler için yoğurtlu tatlı tarifi aldık. Yapması ve sunumu ise sizin maharetli ellerinize kalmış...

ETEL BALER

Etel Baler, güne narlı yoğurt tarifi ile başlıyor. Annelere sağlıklı bir öğün olarak tavsiye ediyor.



NARLI YOĞURT

Servis: 1 kişilik

Hazırlama süresi: 5 dakika

● Yoğurt

● Nar

● Gronola

● Tahıl

● Keten tohumu

● İsteğe göre kuru kayısı, incir ya da erik (1) Dilediğiniz kadar yoğurdun içine bir miktar granola katın. Granola yerine ya da ek olarak tarife kuru yemiş, kuru incir ya da erik de katabilirsiniz. Üstelik böylece daha sağlıklı bir öğün oluşturabilirsiniz.

(2) Üzerine dilediğiniz kadar nar tanesi serpin.



EBRU ŞALLI

Yemek pişirmeyi seven ünlü isimlerden biri de Ebru Şallı. Şallı’nın ‘Ebru’nun Mutfağı’ adlı kitabından yapılışı pratik ve lezzetiyle fark yaratacak iki özel tarif...



ACIBADEM KURABİYESİ

Servis: 4 kişilik

Pişirme süresi: 30 dakika

● 1 adet yumurta

● 1 su bardağı toz şeker

● 4 yemek kaşığı sıvıyağ

●1 çay kaşığı tarçın

● 250 gr çekilmiş badem

● 1 paket kabartma tozu

● 3 su bardağı un

(1) Unu bir kaba koyduktan sonra ortasına şeker, yoğurt, yağ, yumurta, tarçın, kabartma tozu ve badem içini ekleyip iyice yoğurun.

(2) Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde küçük toplar halinde yuvarlayın.

(3) Yağlı kağıt kaplanmış tepsiye dizin.

(4) 175 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Çok kızarmamasına dikkat edin. Soğuduktan sonra servis yapın.

NOT: Acıbadem kurabiyenizin daha keskin bir tat kazanmasını istiyorsanız, daha fazla tarçın ekleyebilirsiniz. Daha az tatlı olması içinse şeker miktarını biraz azaltabilirsiniz.

NOT: Acıbadem kurabiyenizi dilerseniz badem yerine fındıkla da süsleyebilirsiniz. Elmalı kurabiye tarifi için lütfen tıklayın. Devamı diğer sayfada «

