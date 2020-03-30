Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (“Doğan Burda”) olarak seninle.com.tr internet sitesi (“Site”) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası (“Politika”) Doğan Burda tarafından yönetilen işbu Site için geçerli olup çerezler; Site’yi ziyaretiniz sırasında Politika’da açıklanan şekilde kullanılacaktır. Çerez Nedir? Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere; sadece çerezi oluşturan alan adı (örn. https://www.doganburda.com/) altında sunulan internet siteleri tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür. Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır; neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur. Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir? Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb. gibi) ile Doğan Burda sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir. Çerez Türleri Çerez Türü Açıklama Oturum Çerezleri Oturum çerezleri, Site’yi kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcısı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar. Kalıcı Çerezler Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Birinci Taraf Çerezleri Site tarafından oluşturulan ve sadece Doğan Burda tarafından okunabilen çerezlerdir. Bu çerezler oturum çerezleri veya kalıcı çerezler olabilirler. Üçüncü Taraf Çerezleri Site üzerinden sunulan bir içeriğin https://www.doganburda.com/ adresi dışında başka alan adları üzerinden de sağlanması halinde, (örneğin, bir video platformunda barındırılan içeriğin Site üzerinden görüntülenmesi); her bir üçüncü taraf alan adının kendine münhasır yarattığı çerezlerdir. Bu tür çerezler genel olarak kalıcı çerezlerden oluşmaktadır. Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır? Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Bu çerezler vasıtasıyla kişisel veriler işlenmemektedir. Performans Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizin performansını ölçmek ve iyileştirmek için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını tespit etmemize olanak sağlar. İnternet sitemiz içerisinde yer alan sayfaların ziyaretçi sayılarına ulaşmamıza ve ziyaretçilerimizin internet sitemizin içerisinde hangi sayfalarda zaman geçirdiklerini görmemize yardımcı olurlar. İlgili çerezlerin topladığı tüm bilgiler, toplu olarak/birlikte değerlendirildiğinden kişisel bilgiler içermez, anonimdir. Bu çerezler vasıtasıyla tamamen internet sitemizin daha verimli hale getirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, ziyaretçilerimizin internet sitemiz üzerinde dil veya bölge seçiminin hatırlanması gibi gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme imkanları sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İlgili çerezlerin kullanımına izin vermemeniz halinde, internet sitemiz nezdindeki kişiselleştirilmiş ayarlarınızın kaydedilmesi mümkün olmayacaktır. Hedefleme Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler Doğan Burda tarafından yönetilen Site’de kullanılan çerezler aşağıda yer almaktadır; Çerez Servis Sağlayıcı Çerez İsmi Çerez Tanımı Çerez Tipi Çerez Süresi hhttps://www.doganburda.com/ _utmv Ziyaretçi davranışlarının izlenmesi ve site performansının ölçülmesini sağlayan bir çerezdir. Özel ziyaretçi düzeyinde değişkenler oluştururken kullanılır. Performans 24 Dakika https://www.doganburda.com/ _utmz Site performansının ziyaretçi davranışını ölçmesini izlemelerini sağlayan çerezdir. Bu çerez, siteye gelen trafiğin kaynağını tanımlar. Performans 6 Ay https://www.doganburda.com/ _utmb Ziyaretçi davranışlarının izlenmesi ve site performansını ölçmeyi sağlayan çerezdir. Bu çerez, yeni oturumları ve ziyaretleri belirler. Performans 30 Dakika https://www.doganburda.com/ _utma Ziyaretçi davranışlarının izlenmesi ve site performansının ölçülmesini sağlayan çerezdir. Yeni ve geri dönen ziyaretçi istatistiklerini hesaplamak için kullanılır. Performans 2 Yıl https://www.doganburda.com/ _utmc Ziyaretçi davranışlarının izlenmesini ve site performansını ölçmeyi sağlayan çerezdir. Kullanıcı tarayıcılarını kapattığında imha edilen bir Oturum çerezidir. Kalıcı bir çerez olarak görülebilir. Performans Oturum Süresi Boyunca https://www.doganburda.com/ _utmt Hizmet için talep oranını düşürmek için kullanılır - yüksek trafik alanlarındaki verilerin toplanmasını sınırlar. Performans 10 Dakika https://www.doganburda.com/ ASP.NET_SessionId Genel amaçlı bir platform oturumu çerez. Sunucu tarafından anonim bir kullanıcı oturumu sağlamak için kullanılır. Zorunlu Çerez Oturum Süresi Boyunca https://www.doganburda.com/ IDE Reklam değişime ilişkin çerezlerdir. Hedefleme Çerezi 1 Yıl https://www.doganburda.com/ GPS Web sitesi ziyaretçilerine kendi web sitelerinde ve diğer web sitelerinde gösterebilmek için profil verileriyle toplanır ve reklam yapılır. Hedefleme Çerezi 22 Dakika https://www.doganburda.com/ YSC Web sitesi ziyaretçilerine kendi web sitelerinde ve diğer web sitelerinde gösterebilmek için profil verileriyle toplanır ve reklam yapılır. Hedefleme Çerezi Oturum Süresi Boyunca Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır: Sitenin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

Siteyi iyileştirmek ve Site üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek ve

Sitenin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak. Çerezlerin Yönetimi Tarayıcılar genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir. Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili linke tıklayarak tarayıcınızın internet sitesinden bilgi alınız. Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen ziyaretçilerimiz,https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilir (https://www.eff.org/tr/privacybadger). Doğan Burda; çerezleri Aydınlatma Metni kapsamında kullanmakta olup çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar. Paylaşmak ister misin?